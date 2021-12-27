Регулятор Южной Кореи одобрил пероральный препарат компании Pfizer от COVID-19

СЕУЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Государственное агентство по безопасности продуктов и лекарственных средств Республики Корея разрешило экстренное использование таблеток против коронавируса Paxlovid, разработанных американской фармацевтической компанией Pfizer. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap.

По его данным, Paxlovid стал первым пероральным препаратом, одобренным в республике. Препарат, отмечает агентство, снижает риск госпитализации и смерти на 88%. При этом южнокорейские медики будут назначать Paxlovid пациентам старше 12 лет.

Как сообщает Рёнхап, южнокорейский Минздрав планирует закупить партию Paxlovid для 362 тыс. пациентов в середине января следующего года.

В настоящее время в Республике Корея при вакцинации населения применяются вакцина британско-шведской компании AstraZeneca, а также американских Pfizer и Janssen, которая принадлежит корпорации Johnson & Johnson.

По данным южнокорейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за последние сутки в стране коронавирус выявили у 4,2 тыс. жителей, 55 человек умерли. Всего за время пандемии в Республике Корея, в которой проживают 51,8 млн человек, зафиксировано более 616 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 5,3 тыс. человек умерли, более 496 тыс. пациентов выздоровели.