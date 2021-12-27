Прокуратура выявила нарушения при благоустройстве площади по нацпроекту на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Прокуратура выявила нарушения при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Нижних Сергах (Свердловская область). Подрядчик не выполнил своевременно работы при благоустройстве Центральной площади города, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области в понедельник.

"Прокуратура Нижнесергинского района проверила исполнение законодательства при реализации национального проекта "Жилье и городская среда". В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения в части комплексного благоустройства общественной территории - Центральной площади города Нижние Серги. Установлено, что подрядчиком ООО "Энергия" не обеспечено своевременное выполнение работ на объекте по договору, нарушены сроки исполнения контракта. После вмешательства прокуратуры перечень запланированных работ выполнен в полном объеме", - говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что к 15 июля 2021 года подрядчик не выполнил такие виды работ, как устройство резинового покрытия велодорожки, устройство освещения территории, установка радиусных скамеек, озеленение территории, посадка более 700 деревьев, устройство видеонаблюдения, установка детских игровых комплексов и устройство теневых навесов. За эти нарушения директор компании-застройщика оштрафован на сумму свыше 204 тыс. рублей, добавили в пресс-службе.