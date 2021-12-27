В новосибирском наукограде планируют построить конгресс-холл за 2 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Строительство многофункционального культурного центра - конгресс-холла для проведения конференций, форумов и выставочных мероприятий в новосибирском наукограде Кольцово планируется завершить в 2024 году. Стоимость проекта оценивается почти в 2 млрд рублей, сообщила в понедельник в пресс-центре ТАСС вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Ранее она сообщала, что конгресс-холл планируется открыть в 2023 году.

"Заканчивается разработка проектно-строительной документации (ПСД), в феврале планируется окончание этой работы, далее параллельно в 2022 году мы подаем заявку на проект ФАИПа (Федеральная адресная инвестиционная программа), потому что финансирование почти 2 млрд рублей. Окончательное финансирование будет известно к тому времени, когда выйдет из Главгосэкспертизы ПСД, но сумма достаточно существенная. Что касается начала строительства, это 2023 год. Надеемся, что в 2024 году объект будет сдан", - сказала она.

Ранее вице-губернатор сообщала, что был проведен конкурс по выбору проекта с участниками со всей страны, в котором было около 20 участников. Разработка проектно-сметной документации ведется за счет муниципалитета. Создание конгресс-холла приурочено к созданию Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ").

ЦКП "СКИФ" - центр коллективного пользования, который будет включать не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Создание источника СИ планируется завершить в 2023 году, что позволит начать проведение научных исследований уже 2024 году. Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 37,1 млрд рублей.

Проект развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0" разрабатывается с 2018 года после визита в Академгородок Владимира Путина. В него входят, прежде всего, более 30 взаимосвязанных проектов обновления научной инфраструктуры, а также социальные проекты, призванные улучшить среду проживания в Академгородке и его транспортную доступность. Согласно плановым показателям, инвестиции в объекты научно-исследовательской инфраструктуры должны составить около 350 млрд рублей, социальной - до 150 млрд рублей. Число занятых в науке, образовании и инноватике к 2030 году должно вырасти с 32 до 66 тыс.