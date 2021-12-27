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Глава СПЧ выступил за бесплатные ПЦР-тесты и против штрафов за отказ от вакцинации

Валерий Фадеев отметил, что надо как можно деликатнее относится к проблемам людей, связанным с эпидемией

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что нельзя вводить штрафы за отказ от вакцинации, а ПЦР-тесты должны быть предельно дешевыми или бесплатными.

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"Людям и так непросто, и надо как можно деликатнее относится к проблемам людей, связанным с эпидемией. Давление со стороны некоторых бюрократов возрастало вплоть до разговоров, что надо вводить штрафы, что надо вакцинировать принудительно, мы против этого", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

По мнению Фадеева, надо побуждать людей вакцинироваться не с помощью штрафов. "Надо объяснять, уговаривать, по-человечески работать с людьми", - считает глава СПЧ.

Он также отметил, что ПЦР-тесты и тесты на антитела должны быть предельно дешевыми или бесплатными. "Срочный ПЦР-тест стоит 4 тыс. рублей - это довольно большие деньги. Я считаю, что должна быть развернута система, когда граждане или бесплатно, или очень дешево могут сделать ПЦР-тест, как впрочем и анализ на наличие антител", - добавил Фадеев.

Теги
РоссияФадеев, Валерий АлександровичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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