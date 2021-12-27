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Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Греции Папульяса

Каролос Папульяс умер 26 декабря в возрасте 92 лет

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил в адрес президента Греции Катерины Сакелларопулу, а также премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента республики Каролоса Папульяса. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования по поводу кончины Каролоса Папульяса, выдающегося политического деятеля Греции. Будем помнить его как мужественного человека, в юные годы боровшегося в рядах сопротивления с фашистскими захватчиками, и как настоящего друга России, который на посту президента и других высоких государственных должностях многое сделал для развития взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - отметил президент РФ.

Папульяс, умерший в воскресенье в возрасте 92 лет, еще в подростковом возрасте участвовал в годы Второй мировой войны в движении Сопротивления. Кипрская пресса отмечает, что как политик он был видным представителем партии "Всегреческое социалистическое движение" (ПАСОК) и одним из ближайших соратников основателя этой политической силы и премьер-министра страны Андреаса Папандреу (1919-1996) - знаковой фигуры в греческой истории второй половины XX века. Папульяс дважды занимал в кабинете Папандреу пост главы МИД Греции - в 1985-1989 и 1993-1996 годах.

Папульяс был президентом Греции два пятилетних срока подряд - с 2005 по 2015 годы.

Теги
Папульяс, КаролосПутин, Владимир ВладимировичГрецияРоссияСакелларопулу, Катерина
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