В акции "Культурный марафон" приняли участие свыше 1,2 млн школьников

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более 1,2 млн школьников и свыше 50 тыс. учителей приняли участие в акции "Культурный марафон", которая в этом году была посвящена кинематографу. Об этом сообщили в пресс-службе "Яндекса" в понедельник.

"С 10 ноября по 24 декабря более 1,2 млн школьников и более 50 тыс. учителей присоединились к ежегодному всероссийскому проекту Министерства культуры, Министерства просвещения и "Яндекса" "Культурный марафон". В 2021 году он был посвящен кинематографу", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в основе проекта лежал необычный мультимедийный онлайн-тест, разработанный экспертами "Кинопоиска" и методистами и экспертами образовательных проектов "Яндекса". В ходе марафона школьники знакомились с киноискусством и с помощью интерактивных заданий узнавали, как устроено кино, как режиссеры управляют нашими эмоциями и какие приемы используют.

Уточняется, что свыше 1 млн школьников зарегистрировались для участия в тесте в 2021 году.

В рамках акции прошли открытые уроки с министром культуры РФ Ольгой Любимовой и гендиректором "Яндекса" Еленой Буниной, с режиссером Олегом Трофимом ("Майор Гром: Чумной доктор") и актером Сергеем Горошко, а также с режиссером Владимиром Битоковым ("Мама, я дома", "Глубокие реки").

Акция "Культурный марафон" впервые состоялась в 2019 году. В этом году проект стартовал 8 ноября и продлился до 24 декабря. Организаторами выступают Министерство культуры РФ и Министерство просвещения РФ, партнером - компания "Яндекс".