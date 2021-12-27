Число пунктов акции "Елочный круговорот" увеличили до 583

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Жители Москвы смогут сдать на переработку новогодние деревья в рамках акции "Елочный круговорот" в 583 пункта переработки. Акция начнется 2 января, сообщил в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"В этом году во всех административных округах будет 583 пункта, куда можно будет принести новогодние деревья на переработку. В прошлом году таких пунктов было 550. Пройдет акция со 2 января по 20 февраля. И, конечно, будем смотреть на активность сдачи елок", - сказал Кульбачевский.

Он добавил, что в этом году акция пройдет в седьмой раз.

"С расширением пунктов приема и активным освещением акции к ней присоединяется все больше москвичей. Если в первую акцию мы собрали 300 деревьев, то последние два года уже 45-50 тысяч елей", - сказал Кульбачевский.

В рамках акции в пунктах сбора принимают елки, сосны и пихты. Обязательным условием является отсутствие новогодней мишуры и украшений. Приемка деревьев на утилизацию осуществляется бесплатно. Собранные ели и пихты перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.

"Все собранные деревья перерабатываются в щепу на специальных пунктах, в этом году их будет девять. <...> Щепа используется на природных территориях для подсыпки экологических троп и деревьев (мульчирования), а также в Центре реабилитации диких животных в качестве подстилки", - добавил Кульбачевский.

Об акции

"Акция "Елочный круговорот" проводится в столице ежегодно с 2016 года и пользуется популярностью у горожан. Ее главная цель - помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора.

В этом году также смогли с помощью голосования на "Активном гражданине" выбрать адреса, где будут размещены пункты приема. По словам Кульбачевского, в этом году в голосовании приняли участие 174 тыс. москвичей, из них поставить живую срубленную ель планирует 11% (в прошлом году - 9% проголосовавших).