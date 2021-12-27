Количество ДТП на переездах Московской железной дороги в 2021 году снизилось

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Число ДТП на переездах Московской железной дороги (МЖД) в 2021 году снизилось до 24 по сравнению с 28 случаями годом ранее. Об этом сообщил в понедельник журналистам начальник МЖД Михаил Глазков.

"В этом году за счет совместной работы с субъектами федерации удалось достичь незначительно снижения ДТП на переездах. К сожалению, платностью эту проблему сегодня решить не удается, т. к. на дороге остается 1 130 одноуровневых переездов, <…> из них только 233 оборудованы запорными устройствами и УЗП (комплект устройств, предназначенных для автоматического ограждения проезжей части на железнодорожных переездах путем поднятия установленного на шарнирах заграждающего элемента - прим. ТАСС). <…> В прошлом году произошло 28 случаев, в этом году, на сегодняшний день, - это 24 случая", - сказал Глазков.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, для повышения уровня безопасности при пересечении переездов на Московской железной дороге выполнен капитальный ремонт на 11 переездах, проведена асфальтировка дорожного покрытия на 363 переездах, на 10 заменены заградительные устройства, на 56 - крышки УЗП. На участках с интенсивным движением поездов, в частности на МЦД, в целях безопасного перехода железной дороги на всех новых и реконструируемых станциях возводятся конкорсы или подземные пешеходные переходы. Новые одноуровневые переходы, оборудованные специальными накопительными площадками, открыты около станции Новопетровская в Подмосковье и в районе улицы Ново-Ленинградская в Смоленске. Строительство новых пешеходных переходов продолжится в 2022 году.

"Сегодня программа по приведению в соответствие данных переездов выполнена в полном объеме: на 130 проведены капитальные работы по обновлению запирающих устройств и асфальтировки, на всех переездах обеспечены треугольники видимости - с точки зрения автотранспорта и железнодорожного транспорта. Мы продолжаем начатую в 2020-м году совместную работу с субъектами федерации, когда составляется единая программа вместе с ГИБДД и автодорогами, когда мы комплексно подходим к данному переезду и решаем комплексно проблему не только самого переезда, но и подхода. Это видимость, полосы безопасности. В этом году в Московской и Курской областях мы впервые использовали новое предложение - это шумовые полосы; <…> планируем данную программу тиражировать и на других переездах", - рассказал Глазков.