Украинская православная церковь издаст полный вариант Библии на украинском языке

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Синод Украинской православной церкви (УПЦ, в духовном единстве с РПЦ) принял решение о подготовке к изданию полного варианта Библии на украинском языке. Об этом сообщил в понедельник информационно-просветительский отдел УПЦ по итогам заседания Синода в дистанционном режиме под председательством предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

"На заседании Синода было принято решение о подготовке и издании полной Библии на украинском языке. Подготовкой текста Священного Писания на украинском языке будет заниматься Киевская духовная академия, а его изданием - издательский отдел УПЦ", - отмечается в сообщении.

На заседании Синода были подведены итоги деятельности УПЦ в 2021 году. Отмечается, что наиболее знаковыми событиями в жизни УПЦ стали: съезд представителей захваченных раскольниками храмов Украинской православной церкви, съезд монашества УПЦ, празднование годовщины Крещения Руси и Международная научная конференция, посвященная богословско-каноническому осмыслению принципа соборности церкви и вопросам первенства среди поместных православных церквей.

"Несмотря на сложную общественно-политическую ситуацию, Украинская православная церковь продолжала активно совершать социальное служение. Помощь от церкви получили: 182 гериатрических центра, 168 школ-интернатов, 1 800 многодетных семей. Кроме того, для бездомных были организованы 204 пункта для ежедневной выдачи горячих обедов. Общая сумма по всем направлениям социальной работы в 2021 году составила около 30 млн гривен ($1,1 млн)", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в этом году УПЦ открыла два новых прихода за границей, ее представители активно общались с поместными православными церквами. "2021 год завершается для Украинской православной церкви с хорошими статистическими показателями. Увеличилось количество монастырей, приходов, священнослужителей и монахов", - подчеркивает информационно-просветительский отдел УПЦ.