СМИ: в медцентре "Шиба" в Израиле начали проверку эффективности четвертой дозы вакцины

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 декабря. /ТАСС/. Сто пятьдесят сотрудников крупнейшего в Израиле медицинского центра "Шиба", расположенного в городе Рамат-Ган близ Тель-Авива, получили в понедельник четвертую дозу вакцины от коронавируса американской компании Pfizer в рамках исследования ее эффективности и безопасности. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По данным издания, четвертую дозу вакцины получили 150 работников центра, сделавших бустерный укол в августе, но у которых при проверке в декабре был выявлен низкий уровень антител. Цель исследования состоит в "выяснении влияния четвертой дозы вакцины на уровень антител, ее способности к предотвращению заражения [коронавирусом] и ее безопасности [четвертого укола]", - цитирует издание представителя медцентра "Шиба". Проверка эффективности четвертой дозы в медцентре "Шиба" должна была начаться две недели назад, но была перенесена из-за того, что не были вовремя получены все необходимые разрешения, отмечает газета.

Государственное израильское радио Kan сообщает, что иерусалимский медицинский центр "Хадасса" готовится к проведению вакцинации сотрудников четвертой дозой в соответствии с указанием экспертной комиссии Министерства здравоохранения Израиля от 21 декабря. Эксперты рекомендовали с 27 декабря начать делать четвертый укол препаратом от Pfizer людям в возрасте от 60 лет и старше и медицинскому персоналу, но генеральный директор Минздрава Нахман Аш пока еще не одобрил эту рекомендацию, указывает радиостанция. По ее данным, министерство откладывает начало кампании по вакцинации четвертой дозой отдельных групп населения для дальнейшего рассмотрения предварительных данных по эффективности этого шага в условиях распространения нового штамма коронавируса.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вечером 21 декабря выступил со специальным заявлением в поддержку рекомендации экспертного совета министерства здравоохранения, отметив, что это "прекрасная новость, которая поможет преодолеть волну омикрон-штамма". Премьер тогда указал, что "граждане Израиля были первыми в мире, кто получил третью дозу вакцины от ковида", добавив, что страна "продолжает быть пионером и с четвертой дозой". "Кан" в понедельник отмечает, что, хотя глава кабмина призывает как можно скорее начать кампанию по вакцинации отдельных групп населения четвертой дозой вакцины, решение по этому вопросу принимает гендиректор Минздрава.

Вакцинация населения в Израиле

Кампания по вакцинации населения препаратом от Pfizer началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Третью инъекцию прививки жителям страны начали делать с конца июля 2021 года. Ее могут получить те, кто сделал два укола препарата, "если прошло не менее пяти месяцев с даты получения второй дозы", говорится на сайте израильского Минздрава. По сведениям министерства, к настоящему времени одну дозу вакцины получили 6,5 млн израильтян, две - 5,8 млн, три - 4,2 млн. Общая численность населения страны составляет 9,3 млн человек.