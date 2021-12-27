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Между Петербургом и Кубой возобновили авиасообщение

В полетах будет задействован лайнер Boeing 767-300

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургом восстановил авиасообщение с Кубой. Рейс в курортный город Варадеро стал первым полетом из Пулково на остров с марта 2020 года, сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота северной столицы".

"С 26 декабря 2021 авиакомпания AZUR air начала полеты из аэропорта Пулково в Варадеро. На отдых отправились 322 пассажира", - рассказали в пресс-службе.

Авиакомпания намерена выполнять рейсы по данному маршруту раз в 10 дней, план полетов расписан до 12 мая 2022 года. В полетах будет задействован лайнер Boeing 767-300.

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