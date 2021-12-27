Instagram заблокировал страницу телеканала "Крым-24"

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Социальная сеть Instagram заблокировала страницу телеканала "Крым-24".

"Instagram снова заблокировал наш аккаунт по непонятным причинам. На письма техподдержка так и не ответила. Санта-Клаус и его олени нам не помогли. То хакеры, то блокировки, но "Крым-24" не сдается. И пока специалисты занимаются восстановлением доступа к основной площадке, мы создали резервный аккаунт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Крым-24".

Уточняется, что все остальные аккаунты, которые используют в своих названиях слова "Крым", "новости" и "24", не имеют отношения к телеканалу.

В мае 2020 года телекомпания "Крым-24" сообщила, что видеосервис корпорации Google без объяснения причин удалил ее YouTube-канал. Власти Крыма заявили о попытке надавить на российские СМИ и посчитали действия видеохостинга элементом цензуры. 12 марта 2021 года Instagram частично заблокировал страницу телеканала "Крым-24". Администрация соцсети обвинила крымский телеканал в "накрутке лайков", однако руководство канала отвергло эти обвинения. Позже канал разблокировали.