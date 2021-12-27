Компания "Полюс": конкурс "Открой свою Россию" поможет развитию регионального туризма

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Всероссийский конкурс турмаршрутов "Открой свою Россию", победители которого были объявлены в понедельник в Москве, поспособствует развитию регионального туризма и поможет людям лучше узнать страну. Об этом заявила ТАСС после церемонии объявления победителей Виктория Васильева, директор департамента по связям с общественностью компании "Полюс", которая является партнером конкурса.

"Всероссийский проект "Открой свою Россию" будет способствовать развитию внутреннего туризма, поможет людям лучше узнать нашу страну, получить качественный туристический продукт. Наша компания работает в Красноярском крае, Магаданской и Иркутской областях и республике Саха (Якутия), и мы всегда поддерживаем региональные туристические инициативы. Мы рады, что в числе 30 призеров проекта есть маршруты, которые проходят по трем из этих регионов", - сказала Васильева.

Конкурс организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Ростуризма, Минэкономразвития, Минприроды, Минкультуры и компаний-партнеров. В поддержанной компанией "Полюс" номинации "Самый вдохновляющий маршрут" победил тур "Легенда о Сибирии", пролегающий вдоль Енисея по территориям Красноярского края, Хакасии и Тувы.

"В нашей номинации победил маршрут "Легенда о Сибирии". Он представляет участникам тура удивительные и яркие аспекты жизни региона, и, главное, на наш взгляд, развенчивает миф о суровости, малонаселенности и культурной и исторической ограниченности этого прекрасного края. На этом маршруте туристы имеют возможность увидеть множество сменяющих друг друга различных природных локаций, познакомиться с самыми разнообразными местными сообществами, проникнуться не только вольным сибирским духом, но и найти что-то близкое в их пестром многонациональном культурном наследии", - сказала Васильева.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, выступившая в роли заместителя председателя конкурсной комиссии, отметила, что для организаторов конкурса были важны локальные инициативы от местных бизнесменов.

"Главная задача туристического бизнеса в современных реалиях - это выявить, поддержать и способствовать развитию действующих локальных предпринимателей и инициатив местных жителей, которые станут соавторами концептуальных туристических маршрутов, построенных на смыслах и людях", - сказала Чупшева на церемонии награждения.

Туристы как герои приключенческого романа

Победивший в учрежденной компанией "Полюс" номинации туристический маршрут "Легенда о Сибирии" построен по мотивам приключенческой книги и позволит туристам ощутить себя ее героями, рассказал ТАСС один из авторов книги и один из составителей маршрута Андрей Катаев.

"Тур "Легенда о Сибирии" построен на основе сюжета одноименного приключенческого романа "Сердце камня", вышедшего в свет в 2021 году. Длина маршрута около 1 тыс. километров, в течение 11 дней туристы смогут познакомиться со старинным бытом и традициями русских сибиряков, посетить Красноярск и Абакан, Саяно-Шушенскую ГЭС, заповедник "Шушенское" и природный парк "Ергаки", многочисленные озера, горные перевалы и плато, скалу Зуб Дракона", - сказал Катаев.

Он добавил, что проект включает еще три тура меньшей длительности: экскурсии по Красноярску, Абакану и Кызылу, малым городам с сохранившейся старинной архитектурой, посещение скифских курганов Салбыкской долины царей в Хакасии, буддийского дацана, этномузеев, национальных музеев Хакасии и Тувы, концертов горлового пения и народных сказаний, знакомство с шаманизмом, рыбалку и таежную баню, ночевки в охотничьих избушках, тувинских и хакасских юртах.

Не только "северная кладовая"

Как отметила Васильева, золотодобывающая компания "Полюс" работает в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке - территориях, у которых сложился образ "северной кладовой".

"Когда произносишь эти названия, то у всех складывается образ: бескрайняя тайга или тундра, лес, реки и ГЭС, полезные ископаемые, медведи и северные олени. На самом деле это интереснейшие регионы с уникальной историей, самобытной культурой, традициями и образом жизни, с которыми хотелось бы познакомить как можно больше людей", - подчеркнула Васильева.

По ее словам, компания целенаправленно помогает региональным властям повышать туристическую привлекательность регионов - это культурные проекты, охрана природы и сохранение биоразнообразия, создание нестандартных туристических локаций. Васильева отмечает, что возможность стать партнером конкурса "как нельзя точно попала в приоритеты компании".

"В проекте "Открой свою Россию" мы выбрали номинацию "Вдохновляющий маршрут". Для нас было важно отметить тех, кто предлагает не только любоваться уникальной природной красотой регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, но и рассказывает об их экономическом, рекреационном и культурном потенциале", - резюмирует представитель компании-партнера.

О конкурсе

Всероссийский проект по проектированию концептуальных туристических маршрутов в регионах РФ "Открой свою Россию" состоит из конкурса и последующей акселерационной программы для победителей. Проект призван содействовать развитию внутреннего туризма через выявление и вовлечение действующих и потенциальных бизнесменов в создание качественного турпродукта, а также через консолидацию отраслевого сообщества для обмена опытом и лучшими практиками.

Победителями конкурса признаны 30 туристических маршрутов, которые проходят по 21 региону в шести федеральных округах. Более четверти туров проходят по нескольким регионам, причем один из них - сразу по семи регионам Сибири и Дальнего Востока. Один из маршрутов пересекает границу с Монголией и частично пролегает по территории этой страны.