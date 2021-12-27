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В работе Telegram произошел сбой

Пользователи сообщают о проблемах в работе приложения и с отправкой сообщений, а также о трудностях с подключением сервера
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в России в понедельник, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 20:34 мск был зафиксирован 3 371 отчет о сбоях.

Большинство сообщивших о проблемах (44%) жаловались на сбои в работе приложения, 37% - на проблемы с отправкой сообщений, 19% испытывали трудности с подключением сервера. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.

О неполадках в работе Telegram сообщали также пользователи на Украине.

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