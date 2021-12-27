В горную больницу Ингушетии закупили 18 передвижных медкомплексов

МАГАС, 27 декабря. /ТАСС/. Джейрахской районной больнице в горном районе Ингушетии передали 18 передвижных медицинских комплексов для оказания медпомощи жителям отдаленных населенных пунктов, говорится в распространенном сообщении пресс-службы правительства региона.

"Автопарк Джейрахской районной больницы пополнился 18 передвижными медицинскими комплексами. Церемония передачи техники состоялась сегодня в Магасе на площади Алания перед стометровой башней Согласия. Автомобили, в числе которых маммограф, флюорограф и 16 медпунктов, общей стоимостью около 131 млн рублей приобретены в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" в целях повышения доступности и качества услуг первичного звена жителям Ингушетии, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах", - говорится в сообщении.

Как сообщается, новая техника улучшит систему первичной медико-санитарной помощи для населения всех сел Джейрахского района. В следующем году планируется поступление очередной партии мобильных комплексов и другого медоборудования.

"Одна из наших приоритетных задач - сохранение здоровья нации. И сегодня мы на шаг приблизились к этой цели. Благодаря мобильным комплексам жители даже самых отдаленных населенных пунктов смогут получить качественную медпомощь, пройти диагностику, сдать анализы, получить консультацию специалистов, при необходимости - направление на дальнейшее обследование или лечение", - передает пресс-служба слова и. о. первого вице-премьера Магомеда Евлоева.

Национальный проект "Здравоохранение" предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.