Джонсон не стал вводить новые ограничения в Англии перед Новым годом

ТАСС, 28 декабря. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о своем решении не вводить новые коронавирусные ограничения в Англии до конца года. Об этом в понедельник сообщает газета Times .

По ее информации, в свете последних данных о распространении штамма "омикрон" премьер счел ненужными дополнительные ограничения, регламентирующие встречи в закрытых помещениях. Тем не менее Джонсон призвал народ "продолжать соблюдать осторожность".

При этом глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид не стал отрицать возможность новых антиковидных мер в 2022 году.

За последние 24 часа в Великобритании было выявлено 98,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. В предыдущие пять дней этот показатель превышал стотысячную отметку и достиг рекордных 122 тыс. заражений 24 декабря. Всего за последние семь дней в стране было зафиксировано больше 760 тыс. новых случаев инфицирования - на 30% больше по сравнению с предыдущим семидневным периодом. Стремительный рост заболеваемости связан с распространением омикрон-штамма коронавируса, который стал в стране доминирующим в середине декабря. В понедельник глава британского Минздрава Саджид Джавид заявил, что на новый штамм сейчас приходится около 90% всех случаев инфицирования коронавирусом.

Согласно опубликованным в четверг первым оценкам Агентства по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании, лица, инфицированные омикрон-штаммом коронавируса, на 50-70% реже попадают в больницы, чем те, кто заразился штаммом "дельта". При этом британские правительственные эксперты опасаются, что даже при этом нагрузка на британскую систему здравоохранения может значительно вырасти из-за широкого распространения штамма "омикрон", а ключевые отрасли, в том числе сфера здравоохранения, рискуют также столкнуться с сильным дефицитом рабочих рук.

26 декабря в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии вступили в силу новые коронавирусные ограничения, предусматривающие закрытие ночных клубов и значительное ужесточение правил проведения массовых мероприятий. При этом на территории Англии, где поживает 84% населения Соединенного Королевства, пока продолжают действовать менее жесткие меры, введенные еще 8 декабря.