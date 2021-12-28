Кабмин выделит почти 2 млрд рублей на модернизацию информационной системы ОМС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство направит 1,8 млрд рублей на модернизацию государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС). Как сообщила во вторник пресс-служба кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Модернизация ГИС ОМС предполагает организацию ее взаимодействия с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения. Это поможет оперативно решать вопросы, связанные с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи, упростит взаимодействие участников системы обязательного медицинского страхования, а значит, позволит повысить доступность медпомощи для граждан", - говорится в сообщении.

ГИС ОМС была запущена в 2021 году. Система предназначена для учета сведений о медицинской помощи, контроля за оперативностью и качеством ее оказания, а также для ведения ведомственной отчетности.

В состав ГИС ОМС входит единый регистр застрахованных лиц, который является базой для перехода к цифровому полису ОМС. Также в рамках ГИС планируется запустить единый интернет-портал обязательного медицинского страхования для повышения открытости и доступности сведений об ОМС.