Трасса, соединяющая Калмыкию с Ростовской областью, в 2022 году получит федеральный статус

ЭЛИСТА, 28 декабря. /ТАСС/. Автомобильную дорогу Элиста Ремонтное, соединяющую Республику Калмыкия с Ростовской областью, в 2022 году передадут в федеральное ведение, что позволит привести ее в нормативное состояние, сообщил ТАСС во вторник министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии Антон Рубанов.

"В 2022 году региональная трасса Элиста Ремонтное, входящая в состав маршрута Элиста Ростов-на-Дону, получит федеральный статус. Это позволит привести дорогу протяженностью 22 км, связывающую Республику Калмыкию и Ростовскую область, к 2025 году в нормативное состояние. Передача дороги на федеральный уровень запланирована комплексным планом модернизации автодорог", - сказал он.

Сейчас из 22 км трассы в нормативном состоянии находится только 4 км. В 2023 году запланирован ремонт на двух участках автодороги, общая протяженность которых - 6,68 км, а в 2024 году завершат работы на оставшемся 1 км, уточнил министр.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Калмыкии составляет более 5,8 тыс. км, из которых федеральные - 728 км, региональные - 1 209 км и местного значения - 3 259 км. В опорную сеть в общей сложности Минтранс России включил 1 138 км. Одна из крайне важных задач, поставленных федеральным центром, привести региональные дороги республики в составе опорной сети к тому уровню нормативности, который был бы максимально приближен к федеральным трассам.

Калмыкия находится на пересечении транспортных путей между Северным Кавказом и южными регионами страны, имеет собственный выход к Каспийскому морю. Эксперты считают, что внимание федерального центра к вопросу транспортной и логистической доступности региона может быть связано как с необходимостью стимулировать его экономику, так и с международными проектами создания транспортных коридоров по всему югу России, отметил Рубанов.

В частности, по мнению директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, федеральная поддержка развития дорог в республике ориентирована на развитие региональной экономики и стимулирование туризма. Калмыкия может стать частью межнациональных транспортных торговых коридоров с севера на юг - в страны Закавказья, Средней и Центральной Азии.