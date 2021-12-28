Хабаровский край стал первым регионом, где установили линейный ускоритель нового поколения

ХАБАРОВСК, 28 декабря. /ТАСС/. Специалисты установили в Хабаровском онкологическом центре линейный ускоритель нового поколения. Хабаровский край стал первым регионом России, где появилось такое оборудование, сообщил во вторник глава края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Хабаровск - первый регион России, где для лечения онкологии начнут использовать уникальную радиотерапевтическую систему нового поколения. <...> Суть работы нового аппарата - направление высоких доз радиации в раковые клетки точечно, без вреда для здоровых клеток", - написал Дегтярев.

По словам главного врача Краевого онкологического центра Евгения Шапиро, линейный ускоритель Halcyon Elite подходит для лечения большинства онкологических заболеваний и дает возможность минимизировать побочные эффекты лучевой терапии. "Новый аппарат позволяет провести одномоментную компьютерную томографию и мгновенную лучевую нагрузку на пациента. <...> Кроме того, аппарат ограничивает прохождение пучка энергии до нужного места и контролируется компьютерным томографом, то есть происходит моментальное доведение до цели, поражение опухоли", - приводятся слова Шапиро в сообщении на сайте правительства региона.

Радиотерапевтическую систему стоимостью 195 млн рублей приобрели по федеральному проекту "Борьба с онкологическим заболеваниями" и национальному проекту в сфере здравоохранения. Сейчас в медучреждении ведутся пуско-наладочные работы, в феврале 2022 года там планируют принять первых пациентов.

Переоснащение краевого онкологического центра идет в течение нескольких лет. В 2021 году приобрели медицинское оборудование на общую сумму 280 млн рублей. За прошедшие два года здесь установили новый аппарат для дистанционной лучевой терапии "Тератрон", аппарат близкофокусной радиотерапии, два рентген-аппарата и другое современное медицинское оборудование.

Диагностика онкологии

Власти работают над совершенствованием диагностики онкологических заболеваний. "Мы <...> нацелены на планомерное повышение качества онкологической помощи. В частности, это касается ранней диагностики заболеваний. Ведем переговоры с инвестором о строительстве в Хабаровске клинико-диагностического центра онкологии", - добавил Дегтярев.

Как уточняется на сайте краевого правительства, начало строительства центра запланировано на первую половину 2023 года.

"Пока в крае есть проблемы с диагностикой. Будем планомерно их решать. В новом центре планируется открыть пять онкологических направлений: маммография, эндоскопия, гинекология, дерматология, низкодозовая компьютерная томография легких", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова.