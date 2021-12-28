Количество многодетных семей в Приамурье за 10 лет увеличилось вдвое

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Количество семей в Амурской области, в которых воспитываются трое и более детей, за последние 10 лет увеличилось на 54%. Об этом во вторник сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов во время выступления с ежегодным итоговым отчетом.

"В этом году в области было создано 5 006 новых семей, на 8% больше, чем годом раньше. Поддержка семей с детьми, прежде всего многодетных, была и будет для нас приоритетом. На это мы ежегодно выделяем более 6 млрд рублей. Сегодня в Амурской области проживают 9 768 многодетных семей, это на 54% выше, чем 10 лет назад", - сказал Орлов.

Он отметил, что в регионе семьям с детьми предоставляется более 30 видов пособий и выплат. В 2021 году более 3,1 тыс. семей в Амурской области воспользовались дополнительными мерами, действующими на территории Дальневосточного федерального округа: более 1,1 тыс. семей получили региональный материнский капитал, сумма выплат составляет от 145 до 192 тыс. рублей в зависимости от года рождения ребенка, семьи с маленькими детьми от трех до семи лет получают ежемесячные выплаты, на сегодняшний день их получили почти 46 тыс. детей.