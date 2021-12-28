В Республике Алтай объявили год снежного барса

ТАСС, 28 декабря. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил наступающий 2022 год Годом снежного барса в регионе, сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь правительства республики Михаил Максимов.

"Следующий год по восточному календарю - это год тигра, а у нас есть свой тигр - это снежный барс, и самая большая в стране популяция этого редкого хищника обитает как раз на нашей территории. <...> Год снежного барса мы посвятим сбережению этого вида. До 1 февраля будет разработан календарный план мероприятий", - процитировал Максимов главу региона.

В рамках соглашения о сотрудничестве с Республикой Татарстан на Алтае планируется создание Центра по сохранению, разведению и реабилитации редких видов млекопитающих. Организация будет включать лабораторию по изучению генетики и биологии снежного барса и других диких кошек. Инфраструктура центра разместится на территории Майминского района.

Кроме того, глава республики напомнил, что в целом по стране 2022 год объявили Годом народного искусства, и подчеркнул актуальность этой темы для региона. "Планируется объявить Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов, что для Республики Алтай крайне актуально, потому что у нас нематериальное культурное наследие - это практически весь наш регион", - передает пресс-секретарь слова Хорохордина.

О популяции барсов

Снежный барс занесен в Красные книги России и Международного союза охраны природы. На сегодняшний день он остается одним из самых малоизученных кошачьих в мире. До сих пор неизвестна точная численность ирбисов - по данным WWF, на планете обитает от 4 тыс. до 6 тыс. особей, а в России осталось 2% мировой популяции. Точно подсчитать их не удается - барсы живут в труднодоступной горной местности. В России обследовали только 70% мест обитания снежного барса, подтверждено обитание 70-90 особей. В Республике Алтай обитают 45 из них.