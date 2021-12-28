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Минюст и Роскомнадзор поддержали ликвидацию "Мемориала"

Представители Генпрокуратуры просили Верховный суд ликвидировать "Мемориал" в связи с систематическим игнорированием им законов и дискредитацией органов государственной власти
Здание федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Здание федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Представители Министерства юстиции РФ и Роскомнадзора во вторник попросили Верховный суд о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал" (признано в РФ иноагентом), передает корреспондент ТАСС.

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"Роскомнадзор полагает, что совокупность представленных доказательств подтверждает обоснованность заявленного иска прокуратуры о ликвидации "Мемориала", - заявила представитель Роскомнадзора.

Представитель Минюста также высказалась за ликвидацию организации. "Хотелось бы также обратить внимание на основания из иска - грубость и неоднократность нарушений законодательства. Нам кажется, что неоднократность убедительно доказана и не подвергается сомнению", - сказала представитель Минюста.

Ранее представители Генпрокуратуры попросили Верховный суд ликвидировать Международное историко-просветительское общество "Мемориал" в связи с систематическим игнорированием им законов и дискредитацией органов государственной власти. Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации "Мемориал", признанной в РФ НКО-иноагентом, за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск по отношению к российскому правозащитному центру "Мемориал".

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали закон об иноагентах.

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