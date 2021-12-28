Свердловские власти могут продлить "QR-каникулы" после праздников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области рассматривают возможность продления или досрочного завершения антиковидных послаблений, введенных в регионе на период новогодних праздников. Об этом сообщил на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во вторник.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел несколько послаблений на период новогодних праздников. До 20 января отменили необходимость предъявлять сертификат о вакцинации в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) и магазинах, до 15 января - в заведениях общепита, фитнес-центрах, салонах красоты и детских комнатах. Кинотеатрам разрешили работать с полной заполняемостью залов при условии, что все посетители будут иметь QR-код.

"Было принято решение - вот это окно 15-20 [января] использовать как условный пока срок окончания "QR-каникул", потому что мы будем анализировать ситуацию. И в праздничные дни тоже, но особый анализ будет по истечении примерно 10 дней от начала нового года. Возможно как досрочное завершение "каникул", так и их продление", - сказал Креков.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 28 декабря, в регионе за сутки зарегистрировано 544 случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 197 061, выписаны 169 807 человек, умерли 9 326 пациентов. По данным заместителя губернатора региона Павла Крекова, вакцинировано около 57% от всего населения Свердловской области.