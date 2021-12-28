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Пандемия COVID-19

Свердловские власти могут продлить "QR-каникулы" после праздников

При этом власти региона отмечают, что возможно и досрочное завершение антиковидных послаблений, все будет зависеть от эпидситуации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области рассматривают возможность продления или досрочного завершения антиковидных послаблений, введенных в регионе на период новогодних праздников. Об этом сообщил на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во вторник.

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Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел несколько послаблений на период новогодних праздников. До 20 января отменили необходимость предъявлять сертификат о вакцинации в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) и магазинах, до 15 января - в заведениях общепита, фитнес-центрах, салонах красоты и детских комнатах. Кинотеатрам разрешили работать с полной заполняемостью залов при условии, что все посетители будут иметь QR-код.

"Было принято решение - вот это окно 15-20 [января] использовать как условный пока срок окончания "QR-каникул", потому что мы будем анализировать ситуацию. И в праздничные дни тоже, но особый анализ будет по истечении примерно 10 дней от начала нового года. Возможно как досрочное завершение "каникул", так и их продление", - сказал Креков.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 28 декабря, в регионе за сутки зарегистрировано 544 случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 197 061, выписаны 169 807 человек, умерли 9 326 пациентов. По данным заместителя губернатора региона Павла Крекова, вакцинировано около 57% от всего населения Свердловской области.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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