В Анапе утвердили новый генеральный план города

КРАСНОДАР, 28 декабря. /ТАСС/. Депутаты Совета города-курорта Анапы во вторник утвердили новый генеральный план города, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Анапы.

Генпланом планируется установить в Анапе зоны отдыха и курортные зоны, они составят 963,2 га с учетом существующих санаторно-курортных учреждений и гостиниц - это 27% территории города.

"Сегодня на внеочередной 25-й сессии Совета города-курорта принята новая редакция главного градостроительного документа Анапы, который определит устойчивое и сбалансированное развитие курорта на ближайшие 20 лет", - говорится в сообщении.

Мэр Анапы Василий Швец отметил, что новым генеральным планом предусмотрены перспективы для развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. "Самое главное, мы выполнили важнейшую задачу - ушли от хаоса в градостроительной политике и точечной многоквартирной застройки, и продолжаем двигаться вперед", - резюмировал Швец.

В июле 2020 года глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил Анапу с рабочей поездкой, в городе были выявлены нарушения этажности застройки на прибрежных территориях, губернатор назвал случившееся недоработкой местных властей. Занимавший с 2017 года должность мэра Анапы Юрий Поляков покинул пост по собственному желанию, на должность главы города избрали бывшего вице-губернатора Краснодарского края Василия Швеца.

В 2019 году на Кубани был принят закон, ограничивающий высоту строительства зданий возле моря в курортных городах, чтобы сделать прибрежную зону доступнее для отдыхающих. Согласно закону, в 500-метровой зоне от берега запрещается возводить здания высотой более 20 метров, приоритет в этой зоне отдан строительству гостиниц и отелей, строительство жилья и апарт-отелей ограничено.