Строительство сервисного центра на поляне Азау в Приэльбрусье начнется в 2022 году

ТАСС, 28 декабря. Строительство сервисного центра и рыночной площади на поляне Азау в курортной зоне Приэльбрусье (Кабардино-Балкария) начнется в 2022 году. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе АО "Кавказ.РФ" со ссылкой на гендиректора компании Хасана Тимижева.

"Грядет большая модернизация курорта "Эльбрус": здесь будем строить в новом году две канатные дороги, создадим дополнительную высокогорную зону катания, со временем она обрастет сервисами, своей инфраструктурой. В ближайшие три года будет проводиться благоустройство территории поляны Азау - она должна соответствовать курорту международного уровня. Строить новый сервис-центр, рыночную площадь на поляне Азау начнем сразу по окончании горнолыжного сезона. После добавим освещение, озеленим территорию", - рассказал он.

Уже в этом сезоне на курорте "Эльбрус" появились две новые бесплатные парковки на 1 тыс. мест, первый лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметил Тимижев, в 2021 году компании удалось вернуться к допандемийному темпу строительства. В частности, была открыта новая канатная дорога на Северном склоне Архыза, которая доставляет на рекордную для курорта высоту - 2,84 тыс. м над уровнем моря. Помимо этого, открыли променад, соединяющий туристические деревни Романтик и Лунная Поляна. В дальнейшем развитии горных курортов глава компании выделяет два приоритета: повышение эффективности управления уже созданными объектами и строительство новых.

К большому строительству в 2022 году готовятся и курорты "Ведучи" и "Мамисон", подчеркнул Тимижев. Так, на "Ведучи" компания добавит к базовой инфраструктуре канатные дороги и трассы на северном склоне курорта. А на "Мамисоне" в Северной Осетии планируется начало строительства. Здесь появятся две канатные дороги до высоты 2,9 тыс. м и 20 км горнолыжных трасс.

О курортах

Ранее сообщалось, что горнолыжные курорты "Эльбрус" (Кабардино-Балкария), "Архыз" (Карачаево-Черкесия) и "Ведучи" (Чечня) с начала года посетили более 1 млн туристов, что на 70% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Курортная зона Приэльбрусье расположена в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Ежегодно на курорт съезжаются сотни тысяч любителей активных видов отдыха (в 2020 году там побывали 424 тыс. туристов). Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт.

Курорт "Архыз" принял первых гостей в декабре 2013 года. Он ориентирован на активный семейный отдых. "Архыз" демонстрирует устойчивый рост турпотока каждый год с момента открытия. Средний прирост посетителей от года к году - больше 20%.

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года, на его территории оборудовали канатную дорогу длиной более 800 м, а также трассу протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. На южном склоне курорта доступна самая протяженная в мире искусственная трасса для круглогодичного катания. Ее протяженность - 960 м, она расположена на высоте 1,5 тыс. м. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта создали летний кинотеатр, велопрокат, детскую зону отдыха, площадки для командных игр и других видов активного отдыха.