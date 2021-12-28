СПЧ подготовит предложения по защите трудовых прав таксистов и доставщиков еды

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ в 2022 году подготовит законодательные предложения по соблюдению трудовых прав таксистов и доставщиков еды, в том числе о начислении им пенсионного стажа. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев, общаясь с журналистами во вторник.

"Мы начали заниматься правами людей в платформенной занятости: таксистов, доставщиков. Там нет отпусков, больничных, не очень понятно, как идет пенсионный стаж. Это новое явление, надо что-то с этим делать. Нет коллектива, социальной системы, это серьезная проблема. Похоже, уже около 10 млн человек находятся в этой платформенной деятельности у нас в России", - подчеркнул Фадеев.

"Будем в следующем году вырабатывать предложения для законодателей, потому что трудовые права этих людей куда-то отодвигаются, мы возвращаемся в XVI век куда-то", - добавил он.