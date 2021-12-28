Исторические здания Балаклавы впишут в проект яхтенной марины

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Старинные здания, расположенные в Балаклавской бухте Севастополя, сохранят и впишут в структуру создаваемой здесь яхтенной марины, сообщил журналистам во вторник губернатор Михаил Развожаев.

"Все исторические здания, которые там есть, должны быть сохранены, и по возможности очищены, если это есть, от новоделов, переустройств. Иначе этот исторический колорит, который в первую очередь дает очень много атмосферы [в Балаклаве], мы потеряем", - сказал Развожаев.

Он отметил, что новые строения и старинные здания должны быть "вписаны" в проект марины. Он допустил возможность реставрации таких объектов за счет инвесторов, которые получат возможность, сохранив исторический облик, использовать объекты для своих целей - такой опыт уже есть в других регионах России. "Я за такой подход для всего центра Севастополя - это одна из наших главных ценностей", - добавил губернатор.

Поселение в Балаклаве известно с древних времен, а в XIX веке оно активно развивалось как курорт. В центре, около бухты, где планируется создать марину, сохранились здания XIX - начала ХХ веков. В том числе, уже объявляли, что Водолечебница имени К.С. Гинали отреставрируют, и в ней планируется организовать пункт таможенного пропуска для прибывающих морем.

О проекте марины

Президент России Владимир Путин в 2016 году дал поручение разработать предложения по гражданскому развитию района Балаклавской бухты. Проект создания в Балаклаве мирового центра яхтенного туризма, который планируется реализовать до 2023 года, определен как приоритетный для Севастополя.

Генеральным проектировщиком марины, рассчитанной на 600 судов, является ООО "Стройгазмонтаж". Для создания марины планируется провести очистку и углубление дна Балаклавской бухты, расчистку прибрежной полосы, инженерную подготовку территории. Необходимо будет также реконструировать причалы, подпорные стенки и берегоукрепительные сооружения.

Ранее замгубернатора Мария Литовко сообщила, что проектирование завершилось, и работы начнутся в 2022 году. Первым участком будет Таврическая набережная, не ранее 2023 года начнется реконструкция центральной набережной Назукина, всего же проект рассчитан на 48 месяцев. Стоимость работ оценивается в 9,4 млрд рублей, подрядчиком выступит ПАО "Мостотрест", которая участвовала в строительстве Крымского моста.