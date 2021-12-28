В Калининградской области в 2022 году утроят финансирование ремонта школ из облбюджета

КАЛИНИНГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Финансирование ремонта школ в Калининградской области за счет регионального бюджета в рамках национального проекта "Образование" в 2022 году будет увеличено почти в три раза по сравнению с предыдущими годами и составит 273 млн рублей. За счет этих средств отремонтируют 32 школы в 22 муниципалитетах, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Ранее [на эти цели из областного бюджета] выделялось по 100 млн рублей ежегодно, в 2022 году сумма увеличена практически в три раза - до 273 млн рублей. Средства направляются на обеспечение антитеррористической, санитарной и противопожарной безопасности, ремонт пищеблоков. В следующем году по этой программе отремонтируют 32 школы в 22 муниципалитетах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Региональная программа по ремонту образовательных учреждений реализуется в области в рамках национального проекта "Образование" с 2018 года по инициативе губернатора области Антона Алиханова. За это время за счет средств областного бюджета отремонтировано более 50 школ, уточнили ТАСС в министерстве образования области. В ведомстве добавили, что в будущем году еще две школы области - в поселке Славянское Полесского городского округа и городе Черняховске - будут капитально отремонтированы по федеральной программе капремонта. На эти цели федеральный бюджет выделил 100 млн рублей.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.