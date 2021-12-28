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В России от ковида за неделю привились более 1,3 млн человек

Всего в стране получили прививку от COVID-19 78 млн граждан

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Число привившихся от коронавируса в России за неделю увеличилось на 1,3 млн, сообщил во вторник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"За неделю вакцинировано более 1,3 млн человек, это 190 тыс. человек в сутки", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией. Всего, по его словам, в России сейчас привиты 78 млн граждан.

Кроме того, около 67% россиян старше 60 лет уже прошли вакцинацию от коронавируса.

"Особая категория для внимания медицинских сотрудников - это граждане старше 60 лет. Прошли вакцинацию сегодня 67%, по данному направлению работу необходимо в регионах усиливать, потому что именно эта категория по-прежнему находится в группе риска" - сказал министр.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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