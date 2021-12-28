Попова сообщила, что эпидемический порог по гриппу превышен в 58 регионах

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Эпидемический порог по гриппу превышен в 58 регионах России. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы также внимательно следим за ситуацией по гриппу. На прошедшей неделе видим некоторую стабилизацию после четырех недель подъема. Прошедшая неделя была первой, когда количество субъектов, где превышен эпидемический порог по гриппу, снизилось до 58", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.