Матвиенко: Кисловодск преобразился благодаря комплексному развитию города

ПЯТИГОРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Кисловодск (Ставропольский край) за последние годы стал комфортнее и красивее благодаря комплексному развитию курорта. В частности, в городе проведена качественная работа по реконструкции исторических зданий, улиц, рассказала в среду в ходе рабочей поездки в Кисловодск председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В Кисловодске реставрируются исторические здания, строятся санатории, ведется комплексное развитие города. За последние годы город преобразился, стали комфортнее и красивее общественные прогулочные территории и пространства", - сказала Матвиенко, слова которой ТАСС привели в пресс-службе городской администрации.

Спикер Совфеда отдельно отметила ряд объектов, которые были реализованы в последнее время. "Кисловодчане давно мечтали о городском озере. К счастью, сегодня проект реализован, озеро наполнено, на весну остались работы по благоустройству и созданию пляжной инфраструктуры", - сказала она.

Матвиенко отметила, что отремонтирован проспект Ленина. "Проспект Ленина модернизирован и реконструирован, выполнен колоссальный объем работы. Осталось выполнить сезонное озеленение. Мы договорились, что будем учитывать мнение кисловодчан при выполнении дальнейших работ и доработок. Главное, что новый курортный район сделан пешеходным, это и есть философия города", - добавила спикер Совфеда.

По словам Матвиенко, Кисловодск может стать лучшим курортным городом Европы. "С каждым годом Кисловодск меняется в лучшую сторону. Будем продолжать такой большой командой делать его лучшим курортным городом Европы. Для этого у Кисловодска есть все основания", - приводит пресс-служба губернатора слова председателя Совета Федерации.

"Для нас очень важно внимание со стороны первых лиц государства, их помощь и поддержка в реализации комплексного развития Кисловодска. Уверен, при поддержке Валентины Матвиенко и губернатора Владимира Владимирова мы станем ведущим мировым курортом", - сказал ТАСС по итогам встречи исполняющий обязанности главы Кисловодска Евгений Моисеев.