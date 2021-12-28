В Москве отметили увеличение гастрономического потока туристов после выхода гида "Мишлен"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Спрос на гастрономический туризм в Москве увеличился в 2021 году после выхода гида "Мишлен". Об этом сообщила во вторник председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева на онлайн-пресс-конференции в ТАСС.

"Да, спрос увеличился существенно. Нас порадовало, что количество запросов в поисковиках на путешествие в Москву от потенциальных иностранных гостей выросло, из них много туристов из арабских стран. Они хотят включить в свои поездки новые гастрономические точки", - сказала Проничева, отвечая на вопрос ТАСС, увеличился ли гастрономический поток туристов после выхода гида "Мишлен".

По ее словам, сложно выделить основные направления и причины путешествий, потому что в Москве много точек притяжения. Например, в столицу приезжают для того, чтобы посмотреть достопримечательности, для шопинга и гастрономического туризма.

"Большая часть гостей, которые приезжают в Москву, это деловые туристы. Они в свою очередь являются и гастрономическими туристами, а также посещают музеи, театры и достопримечательности. Каждый может найти здесь все, что хочет", - сказала Проничева.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2021 года Москву посетили 15 млн туристов. В рекордном 2019 году Москву посетили более 25 млн туристов.

О гиде

Гастрономический гид "Мишлен" выпускается с 1900 года и является одним из самых авторитетных в мире. Для его составления эксперты анонимно посещают рестораны и кафе и составляют о каждом из них подробный отчет, после чего в главном офисе, расположенном в Париже, на основе отчетов составляется рейтинг. Критерии рейтинга держатся в тайне, однако известно, что наиболее значимым из них является качество кухни.

Высшая оценка "Мишлен" - три звезды: считается, что ради такого кафе или ресторана стоит специально приехать в город. Двумя звездами отмечают тех, ради кого стоит отклониться от маршрута, одна звезда гарантирует кухню с высококлассными блюдами. "Мишлен" также может присудить заведению символ BIB Gourmand ("хорошая еда за приемлемые деньги"), знак с вилкой, ножом и тарелкой ("хорошая еда"), знак с перекрещенными вилкой и ложкой (от одного знака до пяти - от простого ресторана до роскошного), знак клевера (для заведений, выступающих за ответственное потребление).

Москва стала первым городом в России и странах СНГ, где появились рестораны, отмеченные звездами "Мишлен". На церемонии, которая прошла 14 октября в концертном зале "Зарядье", обладателями сразу двух звезд объявили Artest-Chef's Table в Трубниковском переулке и Twins Garden на Страстном бульваре. Еще семь заведений получили по одной звезде - рестораны Selfie, "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин" и Savva. Всего же в гид "Мишлен" попали 69 столичных ресторанов и кафе.