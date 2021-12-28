Власти Москвы предложили снизить нештрафуемый порог скорости вдвое

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы направили в правительство и МВД предложение о снижении нештрафуемого порога скорости на столичных дорогах с 20 км/ч до 10 км/ч. Об этом во вторник рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов в интервью РБК.

"Находимся с коллегами в активной дискуссии. Рассчитываем, что правительственная комиссия по транспорту рассмотрит этот вопрос (снижения порога скорости - прим. ТАСС) с учетом того, что человеческая жизнь дороже всего", - цитирует издание заммэра Москвы.

По словам Ликсутова, если порог скорости снизится до 10 км/ч, количество ДТП уменьшится "как минимум на 35%, а уровень смертности - в три-четыре раза". Заммэра считает, что Москва не должна отличаться от других мегаполисов мира, где нештрафуемый порог скорости составляет от 0 до 5 км/ч.

При этом столичные власти не видят необходимости снижать базовую скорость. "Мы считаем, что есть сугубо пешеходные улицы, где и 30 км/ч многовато. Например, на Дмитровке. А есть Садовое кольцо, где 50-60 км/ч вполне разумно ехать. Поэтому не получится на всю Москву "накинуть шапку" одинакового размера, надо действовать сегментированно, продуманно и взвешенно", - пояснил заммэра.