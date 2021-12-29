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Пользователи "ВКонтакте" выбрали лучшие мемы 2021 года

Рейтинг возглавил мяукающий и осуждающий кот Бендер

Кот Бендер из Австралии, пытающиеся узнать, продадут ли им "рыбов" коты, и фраза "А ловко ты это придумал" из мультфильма "Добрыня Никитич и Змей Горыныч" стали лучшими мемами уходящего года по версии пользователей "ВКонтакте". Об этом говорится в сообщении соцсети в среду.

"Кот Бендер, который возглавил рейтинг, настойчиво мяукает и с осуждением смотрит в камеру. Такое поведение похоже на человеческие эмоции - когда кто-то приходит с требованиями, задает назойливые вопросы или выражает пассивную агрессию", - отметили представители "ВКонтакте".

Вторым по популярности мемом стал "Вы продоете рыбов?", появившийся на просторах интернета в июле 2021-го. Замыкает тройку лидеров мем "А ловко ты это придумал": "Одна и та же фраза помогает отмечать и нелепые идеи, и действительно хитрые планы", - говорится в сообщении соцсети.

© Пресс-служба "ВКонтакте"

Четвертое место у мема с изображением главного героя сериала "Острые козырьки" Томаса Шелби и слова "бебра", пятое - у героя фильмов "Форсаж" Доминика Торрето, для которого "нет ничего важнее семьи". В десятку лучших мемов года также вошли "Повезло, повезло", "Мы не одинаковые" с актером Джанкарло Эспозито, гуляющий по парку под песню Ride It Евгений Понасенков, удивленный стример Алексей Шевцов и "На чиле, на расслабоне" от рэпера Джигана.

Пользователи "ВКонтакте" выбирали лучшие мемы в специальном мини-приложении "Битва мемов". В голосовании принимали участие 35 мемов, отобранные редакторами сайта Memepedia.

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