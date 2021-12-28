Тюменские власти при изменении эпидситуации сдвинут даты введения ковид-сертификатов в ТЦ

ТЮМЕНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Тюменской области рассматривают возможность переноса даты введения ковид-сертификатов в ТЦ и еще ряде общественных мест в случае, если заболеваемость ковидом не будет расти или будет снижаться. Об этом сообщил глава Тюменской области Александр Моор в прямом эфире телеканала "Россия-24" в программе "Час губернатора".

Ранее Моор сообщил, что предъявление сертификатов о вакцинации потребуется с 20 января 2022 года в ТЦ, ТРЦ и на рынках. Кроме того, с 20 января сертификаты о вакцинации нужно будет предъявлять также в салонах красоты, косметических салонах, соляриях, парикмахерских, на базах отдыха, туристических базах, ночных клубах, дискотеках и предприятиях общественного питания.

"Система здравоохранения чуть-чуть "выдохнула". <...> Мы приняли решение о введении системы QR-кодов на 20 января следующего года. <...> Если до 20 января заболеваемость расти не будет или будет снижаться, соответственно, мы сможем отодвинуть эту дату", - сказал Моор.

За минувшие сутки зарегистрировано 283 случая заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 89 288 случаев, выздоровели 77 954 человека, полный курс вакцинации прошли 933 924 жителя региона. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 68,3%.