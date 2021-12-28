Москвичам напомнили, что не стоит покупать фейерверки с рук и с машин

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Москвичам напомнили, что не стоит покупать пиротехнику в несертифицированных магазинах. Для запуска фейерверков в столице предусмотрены 62 площадки, сообщил журналистам во вторник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"В городе предусмотрены 62 точки для запуска салютов и фейерверков - там, где жители в новогоднюю ночь могут выйти и получить удовольствие от запуска пиротехнических изделий. <…> В городе больше 100 магазинов, которые реализуют пиротехнические изделия, они также есть на сайте департамента торговли, можно с ними ознакомиться. Достаточно жесткие требования к самим предприятиям и к реализации пиротехнической продукции", - сказал Немерюк.

Он подчеркнул, что при покупке пиротехники необходимо всегда обращать внимание на срок годности и сертификат изделия, а также на наличие инструкции на русском языке. "Ни в коем случае не [стоит] приобретать пиротехнику в неустановленных местах, с рук, где-то с машин, потому как есть риск вместо того, [чтобы получить] удовольствие, которое пиротехника должна приносить в новогоднюю ночь, оказаться в больнице", - сказал Немерюк.