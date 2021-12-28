В Великобритании выявили максимальные 129 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. Количество выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 129,4 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник на сайте правительственной информации.

Отмечается, что в статистику не попали новые случаи заражения в Шотландии и Северной Ирландии, где отказались от ведения подсчетов на время рождественских праздников, зато были включены случаи инфицирования за несколько последних дней в Уэльсе. Предыдущий антирекорд - 122,1 тыс. - был установлен 24 декабря. На протяжении последних семи дней в королевстве шесть раз число случаев заражения коронавирусом превышало 100 тыс. в сутки. За последнюю неделю число случаев инфицирования выросло на 30% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. Общее число случаев заражения с начала пандемии в королевстве достигло 12,3 млн.

За последние 24 часа в Великобритании из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 18 человек, по сравнению с 143 днем ранее. В общей сложности в Великобритании умерли чуть более 148 тыс. человек в течение 28 дней после того, как их тесты на коронавирус показали положительные результаты. При этом в свидетельстве о смерти (альтернативный вариант ведения статистики) заболевание упоминается у 171,8 тыс. жителей, что является одним из самых высоких показателей в Европе.

Рекордный рост показателей инфицирования наблюдается на фоне быстрого распространения в Великобритании омикрон-штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам властей, передается быстрее ранее известных вариантов. Всего в стране на данный момент обнаружено 177,2 тыс. случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, который уже стал доминирующим в королевстве. Также известно о 49 летальных исходах после заражения штаммом "омикрон".

Несмотря на рост числа случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве, правительство, по информации британских СМИ, пока не планирует вводить новые ограничительные меры. Ранее Агентство по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании сообщило, что лица, инфицированные омикрон-штаммом коронавируса, на 50-70% реже попадают в больницы, чем те, кто заразился вариантом "дельта". В то же время число госпитализированных с COVID-19 жителей Англии за последнюю неделю выросло почти на 38% - до 9,5 тыс. человек, что является самым высоким показателем с марта.