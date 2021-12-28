Собянин рассказал, что встречает Новый год рядом с мобильным телефоном на случай ЧП

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в течение порядка 35 лет в новогоднюю ночь держит рядом с собой мобильный телефон на случай чрезвычайной ситуации.

"У меня традиция такая - поближе положить мобильный телефон и смотреть, чтобы не позвонил мне какой-нибудь зам и дрожащим голосом не сказал: "Сергей Семенович, у нас проблема", - поделился Собянин в интервью телеканалу "ТВЦ".

Мэр добавил, что подобные ситуации происходят не так часто, но в любую новогоднюю ночь происходит достаточно много мелких происшествий. "Это уже моя традиция, если вспомню, лет так 35, наверное", - добавил он.

Собянин пожелал москвичам в наступающем 2022 году хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне.

"У нас очень много сомнений: а вдруг то, а вдруг сё. Больше уверенности, что Москва справится со всеми проблемами, вызовами, что она каждый год будет краше становиться, лучше. И конечно, [хочу] пожелать москвичам здоровья", - заключил мэр.