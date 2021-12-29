В МВД России не видят оснований предоставлять банкам доступ к истории выданных паспортов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правовые основания для получения банками доступа к паспортному досье со сведениями обо всех ранее выданных паспортах россиян отсутствуют. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Правовых оснований у финансово-кредитных организаций для получения доступа к сведениям обо всех ранее выданных паспортах гражданина РФ (паспортному досье) в настоящее время не имеется", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, как отметили в МВД, законом установлен перечень сведений, которые подлежат проверке при идентификации клиента, его представителя и выгодоприобретателя (взыскателя) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. "Указанный перечень включает в себя проверку сведений о реквизитах документа, удостоверяющего личность, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, распоряжением правительства установлен перечень документов, обмен которыми осуществляется с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, находящихся в ведении МВД России.

Газета "Известия" сообщала, что после отмены в июле 2021 года ранее обязательного штампа в паспорте об уже выданных удостоверениях личности, а также о браке и о детях банки столкнулись с трудностями при идентификации клиентов. Сейчас у банков нет возможности проверить полную кредитную историю потенциального клиента, поскольку она привязана к номеру паспорта, что открывает возможности для мошенничества из-за неправильной оценки риска заемщика. В связи с этим банки просят дать им доступ к базе данных МВД с историей паспортов граждан.