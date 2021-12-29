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Пандемия COVID-19

В Канаде обновлен максимальный суточный уровень заболеваемости ковидом

Власти выявили 27 023 случаев заражений

ОТТАВА, 29 декабря. /ТАСС/. Очередной антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом за сутки установлен во вторник в Канаде. По данным Минздрава, за последние 24 часа в стране зарегистрированы 27 023 заболевших. Предыдущий максимум был зафиксирован в понедельник - 21 тысяча случаев COVID-19.

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Причиной столь значительного роста числа инфицированных стало стремительное распространение в Канаде омикрон-штамма коронавируса. Общее количество заразившихся в стране сейчас превышает 197,3 тысячи. Канадские регионы во вторник сообщили о 22 летальных исходах, связанных с COVID-19. Лишь два северных региона - Юкон и Северо-Западные территории - не передали информацию о новых заболевших.

В связи с распространением омикрон-штамма власти на местах серьезно ужесточили карантинные ограничения. Как правило, они касаются снижения на 50% разрешенного уровня заполняемости ресторанов, культурно-развлекательных учреждений и спортивных сооружений. Многих госслужащих и сотрудников частных компаний перевели на удаленный режим работы. В трех регионах до 10 января продлены школьные каникулы.

На прошлой неделе власти Канады объявили, что возобновляют программы финансовой помощи тем гражданам, которые из-за этих ограничений вынуждены временно оставаться без работы и не получают достаточной прибыли от своих предприятий малого бизнеса.

Теги
КанадаПандемия COVID-19
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