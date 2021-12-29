В Приморье поисковики идентифицировали крупное воинское захоронение

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Объединение "Авиапоиск" идентифицировало крупное воинское захоронение в селе Хороль в Приморье. Поисковики выяснили, что здесь захоронен экипаж тяжелого бомбардировщика Ту-4, который разбился в августе 1954 года. Братскую могилу планируется восстановить, сообщило поисковое объединение в среду в своем Telegram-канале.

С просьбой о помощи к местным властям обратилась Лилия Першина, внучка Павла Марженакова, погибшего 12 августа 1954 года и похороненного в селе Хороль. Она поделилась семейными фотографиями братской могилы, на которых видно, что в ней покоится целый экипаж, других обстоятельств его гибели она не знала. По просьбе коллег поисковики подготовили запрос в СУ СК РФ по Приморскому краю, после чего получили подробный ответ из центрального архива Минобороны о катастрофе, в которой погибли 13 человек.

"Еще одно "белое пятно" мы закрываем перед окончанием 2021 года. Спустя долгое время, удалось идентифицировать крупное воинское захоронение в центре села Хороль. <...> Теперь братская могила экипажа Ту-4 не будет обезличена. Планируем ее восстановление", - говорится в сообщении.

Согласно полученным данным, 12 августа 1954 года в 04:00 произошла катастрофа тяжелого бомбардировщика Ту-4 с бортовым номером 227304. После двух контрольных полетов экипаж был выпущен в полет по кругу в сложных метеоусловиях, облачность составляла 10 баллов, высота - 200 метров. После взлета и набора высоты штурман сообщил о крене, летчик подтвердил это и сообщил, что отказал авиагоризонт, а правый летчик подтвердил отказ приборов. В это время самолет с правым креном зацепился правым крылом за землю, разрушился и полностью сгорел, погиб весь экипаж.