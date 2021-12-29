На Ямале открыли два первых зимника

ТАСС, 29 декабря. Движение по зимним дорогам Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Коротчаево - Красноселькуп открыли в границах Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

"Погодные условия позволили открыть зимник [Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги] полностью. Также для автомобилей массой до 25 тонн открыта зимняя дорога Коротчаево - Красноселькуп, на зимнике Аксарка - Салемал - Панаевск- Яр-Сале продолжаются работы по устройству проезда", - цитирует пресс-служба замдиректора окружной дорожной дирекции Александра Симонова.

Зимник Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги предназначен для транспорта массой до 15 тонн.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, 29 декабря на Ямале температура понизилась до 35 градусов мороза. В Салехарде солнечно. Всего в 2021 году в округе обустроят три зимние автодороги.