Посол России передал Минздраву Вьетнама 100 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт"

ХАНОЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко передал вьетнамской стороне партию вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", предоставленной правительством РФ в качестве гуманитарной помощи. Торжественная церемония прошла в среду в штаб-квартире Министерства здравоохранения Социалистической Республики Вьетнам (СРВ).

Как отметил российский дипломат, в начале декабря по итогам прошедших в Москве переговоров президента России Владимира Путина с президентом СРВ Нгуен Суан Фуком было принято решение о передаче в дар Вьетнаму 100 тыс. доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". "Сегодня я имею честь в торжественной обстановке передать вьетнамской стороне этот ценный груз. Полагаю, что сегодняшнее событие служит наглядным свидетельством взаимной поддержки России и Вьетнама в борьбе с COVID-19 в духе традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя государствами", - подчеркнул посол.

По его словам, в России рассчитывают, что передаваемая в дар Вьетнаму партия вакцины "послужит интересам обеспечения здоровья и эпидемической безопасности вьетнамского населения". "Рассчитываем на скорейшее завершение министерством здравоохранения регистрации этого уникального медицинского средства и готовы передавать нашим вьетнамским партнерам технологии его производства", - отметил посол.

Заместитель министра здравоохранения СРВ Чан Ван Тхуан от лица правительства республики выразил признательность российской стороне за поддержку усилий Вьетнама в борьбе с пандемией. "Мы благодарны и высоко ценим значительную поддержку, которую Россия оказывает Вьетнаму в контексте нынешнего сложного развития эпидемии COVID-19 и появления новых штаммов коронавируса", - сказал он.

Партия из 100 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт" была доставлена во Вьетнам 24 декабря специальным бортом МЧС РФ. Рейс выполнялся по поручению правительства в рамках гуманитарной помощи.