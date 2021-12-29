К 2024 году в селах Астраханской области построят 11 домов культуры

АСТРАХАНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. В сельских районах Астраханской области в рамках нацпроекта к 2024 году построят 11 домов культуры, сообщила в среду пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

"Накануне Нового года в селе Караульное Камызякского района Астраханской области открылся впервые построенный дом культуры, где есть зрительный зал на 100 мест, большой репетиционный зал для занятий хореографией и два кабинета. На строительство учреждения в рамках нацпроекта было выделено порядка 21 млн рублей. Всего в рамках нацпроекта "Культура" на территории региона уже построено восемь домов культуры, а до 2024 года планируется завершить строительство еще 11", - говорится в сообщении.

В доме культуры села Караульное работают семь клубных формирований, среди них детские хоровые и театральные коллективы, хореографический ансамбль, молодежный клуб и вокальный коллектив. В преддверии Нового года в доме культуры состоится новогоднее театрализованное представление для детей "Приключение Снегурочки", а для взрослой аудитории 31 декабря проведут "Новогодний карнавал". Уточняется, что ранее сельские культурно-массовые мероприятия проводились в приспособленных помещениях школы и в здании администрации села. По словам художественного руководителя ДК Алтыншаш Ерканалиевой, для почти 1 тыс. жителей Караульного открытие клуба - "это большой импульс в работе, а для сельчан просто праздник души".

По данным пресс-службы, в рамках нацпроекта "Культура" капитальный ремонт завершили в Камызякской районной школе искусств, на эти цели из федерального и регионального бюджета выделили 8 млн рублей. В школе сейчас обучаются 886 детей по шести предпрофессиональным и 38 общеразвивающим общеобразовательным программам. Здание школы искусств, построенное в 1958 году, никогда не подвергалось капитальному ремонту. На этапе работ подрядной организацией полностью обновили фасад и кровлю учреждения, отремонтировали холл и гардероб, большой концертный зал, кабинет хореографии. В 2022 году Камызякскую школу искусств дооснастят музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на сумму около 6 млн рублей.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.