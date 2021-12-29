Ночные клубы во Франции будут закрыты до конца января из-за ковида

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Запрет на работу ночных клубов во Франции сохранится как минимум до конца января из-за резкого всплеска заболеваемости COVID-19. Об этом заявил в среду государственный секретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан в эфире радио France Inter .

"К сожалению, нет, - ответил он на вопрос ведущего утренней передачи о том, откроются ли дискотеки с 6 января, как было обещано. - С 3 января, как анонсировал премьер-министр для других секторов, [ночные клубы] будут закрыты на три недели".

"Распространение коронавируса в стране продолжает ускоряться, и нам следует также активнее подстраивать наши действия по профилактике заболеваний", - добавил Лемуан. Госсекретарь заверил, что правительство работает над мерами поддержки представителей пострадавших от ограничений секторов экономики и некоторые уже получают помощь с начала декабря.

Во вторник во Франции был установлен абсолютный рекорд по заболеваемости COVID-19 - почти 180 тыс. случаев за 24 часа. При этом количество пациентов в больницах выросло за неделю до 17,4 тыс. человек. В стране идет активная кампания вакцинации населения. По состоянию на 27 декабря полностью ее прошли более 51,6 млн человек. Бустерную прививку сделали около 22,5 млн человек. Население республики составляет в настоящее время более 67 млн человек.

В понедельник премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что в рамках борьбы с эпидемией с 3 января в кино, театрах, транспорте и на стадионах будет запрещено есть и пить. Ограничение вводится как минимум на три месяца. Еще одна мера касается введения удаленной работы в течение не менее трех дней в неделю там, где это возможно.

Сейчас правительство в ускоренном порядке продвигает в парламенте свой законопроект о введении вакцинного пропуска, который, по расчетам властей, придет на смену санитарному пропуску уже с 15 января. Этот документ необходим для доступа в общественные места, в том числе в зоны отдыха и культурные учреждения. Однако, если нынешний документ можно получить в том числе после сдачи отрицательного ПЦР-теста, то новый будет положен лишь тем, кто переболел COVID-19 или прошел курс вакцинации от коронавируса.