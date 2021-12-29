На ж/д станции Домодедово открыли дополнительный пассажирский павильон

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Дополнительный пассажирский павильон открыли на станции Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЖД.

"Сегодня на станции Домодедово открылся дополнительный пассажирский павильон, где созданы комфортные условия для пассажиров. В нем ЦППК разместили 9 турникетов к имеющимся 16 в первом павильоне. Это позволит разделить пассажиропотоки и увеличить пропускную способность на станции", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что на привокзальной территории станции площадью более 6 тыс. кв. м сформировано единое пространство транспортно-пересадочного узла. Здесь расположены торговые объекты, а также наземная парковка для автомобилей на 70 машиномест, установлено видеонаблюдение, оборудована система водоотведения.

"На транзитной территории между двумя турникетными павильонами проведено благоустройство: организована пешеходная зона с торговыми объектами, уложена тротуарная плитка, установлено светодиодное уличное освещение, высажены липы, декоративный можжевельник и горная лаванда, установлены новые лавочки и урны, оборудована велопарковка. Перед входом в павильоны появилась зона для отдыха с лавочками и навесом. <…> Торговые объекты ориентированы на сервисы первой необходимости и бытового обслуживания", - сообщили в пресс-службе МЖД.

Ежедневно станцией Домодедово пользуется около 21,5 тыс. человек.