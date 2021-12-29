Большинство россиян не получали ненужные новогодние подарки

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян (71%) не получали бесполезные и ненужные подарки на Новый год. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра в среду.

"Большинству респондентов не приходилось получать бесполезные и ненужные новогодние подарки (71%), 27% такие подарки получали", - говорится в сообщении.

88% респондентов рассказали, что практически никогда не передаривают новогодние подарки, каждый десятый опрошенный (10%) иногда это делал.

Среди ненужных подарков, полученных на Новый год, опрошенные отметили сувениры и статуэтки (6%), кухонную утварь, столовые приборы (3%), носки (2%), безделушки (2%), конфеты, сладости и шоколад (2%). Затруднились перечислить ненужные подарки 60% россиян, а 7% респондентов назвали нужными все подарки. "Женщины в три раза чаще, чем мужчины, называли бесполезными и ненужными сувениры и статуэтки (9% против 3%), косметику (3% против 1%) и в два раза чаще - кухонную утварь, посуду и столовые приборы (4% против 2%)", - сообщается на сайте ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 25 декабря. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.