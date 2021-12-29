В Железноводске установили первый в стране памятник курортному рублю

ПЯТИГОРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Единственную в стране трехметровую скульптурную композицию курортного рубля #Спасибогостям установили в Курортном парке Железноводска. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В Курортном парке Железноводска появилась единственная в стране трехметровая скульптурная композиция курортного рубля #Спасибогостям. Установили памятник в новом сквере, который получил название Купеческого. Строительство сквера велось на средства курортного сбора", - говорится в сообщении.

Помимо выражения благодарности отдыхающим, у скульптурной композиции будет еще одно предназначение - доска почета для лучших представителей курортного предпринимательского сообщества города.

"Курортный сбор - не просто большая денежная значимость для восстановления курортной инфраструктуры, это еще и доказательство популярности курорта. Ведь чем больше сумма курортного сбора - тем больше отдыхающих приехали в наш Железноводск. Мы всегда выражаем благодарность за то, что выбрали именно нас", - рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин, слова которого приводятся в сообщении.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Ставропольском крае в нем участвуют города-курорты Кавказских Минеральных Вод - Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск.