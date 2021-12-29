Названы самые тревожные регионы России

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Эксперты аналитического департамента коммуникационного агентства КРОС выяснили, что самыми тревожными регионами являются Москва и Санкт-Петербург, а самыми невозмутимыми - регионы Северного Кавказа, Дальний Восток, Адыгея и Калмыкия. Об этом в среду пишет РБК.

Эксперты выделили три группы: тревожнее всего себя чувствуют жители (по убыванию) Москвы, Санкт-Петербурга, Вологодской области, Пермского края, Архангельской области, Новгородской области, Тюменской области, Свердловской области, Крыма и Краснодарского края. В десятке уравновешенных регионов - Курская область, Калининградская область, Калужская область, Татарстан, Забайкальский край, Волгоградская область, Тульская область, ЯНАО, Тверская область и Иркутская область.

Самыми невозмутимыми регионами стали Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Якутия, Дагестан, Чукотка, Адыгея, Сахалинская область и Калмыкия.

Как отмечают эксперты, главными источниками тревог в 2021 году стали пандемия, введение QR-кодов, рост цен, проблемы экологии и климата, действия полиции и судов в контексте протестов, давление государства на соцсети, рост числа жестоких преступлений и обеспокоенность внешнеполитической обстановкой. Что касается отдельных регионов, то для жителей Москвы и Петербурга самой тревожной темой стала пандемия коронавируса, для Вологодской области - рост цен, для Пермского края - рост преступности. Жителей Архангельской области пугали нашествия волков, а Новгородской области - угроза революций и вызываемых ими потрясений в связи с акциями протеста в начале года.

Уточняется, что рейтинг составлен на основе суммарных показателей Медиа индекса (показатель, оценивающий распространенность тревожности в СМИ) и Соцмедиа индекса регионов по фобиям (показатель, оценивающий распространенность тревожности в соцсетях), попадавшим в топ-10 Национального индекса тревожностей в течение 2021 года.