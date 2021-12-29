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ВШЭ после Нового года вернет очный формат обучения

Снимается ограничение на присутствие не более 50 студентов в аудитории

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) после новогодних каникул вернет очный формат обучения, сообщается на сайте вуза в среду.

"Ректор Вышки Никита Анисимов подписал приказ "Об особенностях организации образовательного процесса с участием студентов и аспирантов НИУ ВШЭ в период с 10.01.2022 по 30.06.2022". В соответствии с приказом после новогодних каникул лекции и семинары наконец вернутся в здания университета. Удаленный формат сохранится для межкампусных курсов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что снимается ограничение на присутствие не более 50 студентов в аудитории. Все антиковидные меры, в том числе и масочный режим, сохраняются. В случае выявления заболевших и контактировавших с ними обучение будет переведено в дистанционный формат. Пересдачи академических задолженностей могут быть организованы в аудитории.

В октябре сообщалось, что занятия и сдача сессий в Высшей школе экономики до конца 2021 года будут проходить онлайн.

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